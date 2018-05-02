Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале увеличили на треть производство импортозамещающей продукции

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-марте нарастили объемы производства импортозамещающей продукции до $124,5 млн, что почти на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Выпуск продукции осуществлялся по 37 товарным позициям. К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в Беларуси в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это древесно-волокнистые плиты (в том числе МДФ) и древесно-стружечные, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся виниловые обои, двухслойная бумага-основа для обоев и напольные ламинированные покрытия.

Предприятия концерна рассчитывают в 2018 году произвести импортозамещающей продукции на $400 млн.-0-