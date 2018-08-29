Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт мебели на 24%

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом полугодии увеличили экспорт мебели на 24% - почти до $61 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Предприятия "Беллесбумпрома" планомерно наращивают экспорт мебели. В текущем году уже более 66% ее общего объема поставляется за пределы страны. Доля экспортных поставок увеличилась по сравнению с 2017 годом на два процентных пункта (в 2016 году было 60,3%, в 2015 году - 55,2%).

Среди основных рынков сбыта белорусской мебели - Россия (в первом полугодии объем поставок составил $34,7 млн, что на 10,4% больше, чем за шесть месяцев 2017 года), Польша ($7,6 млн - на 57,6% больше), Казахстан (около $7 млн - на 2,9% больше), Германия ($4,7 млн - почти в шесть раз больше), а также Литва, Франция. В целом мебель предприятий концерна поставляется на рынки 33 стран, причем география экспорта постоянно расширяется. Из новых рынков можно отметить США, Канаду, Испанию, Сербию.

"Вопросы наращивания экспорта мебельной продукции для концерна "Беллесбумпром" являются одними из приоритетных. Мебель - конечный продукт переработки с высокой добавленной стоимостью. Именно в мебельном производстве обеспечивается наиболее глубокая и практически безотходная переработка древесного сырья, а значит - самая эффективная. В последнее время предприятия концерна много внимания уделяют диверсификации рынков сбыта и освоению новых производственных программ, ориентированных на западноевропейского покупателя. Выйти на новые рынки можно только с той продукцией, которая там популярна, пользуется спросом и конкурентоспособна по соотношению "цена - качество", - отметили в пресс-службе.

Доля отгрузок мебели в страны дальнего зарубежья планомерно увеличивается. За январь-июнь 2018 года из общего экспорта мебели на долю поставок в дальнее зарубежье приходится 28,7%, в аналогичном периоде прошлого года она была на 10 процентных пунктов меньше - 18,7%.

Вопросы поставок мебели на европейский рынок будут в центре внимания бизнес-форума "Деревообработка и мебель Беларуси", который состоится 13 сентября в Минске. Он призван послужить еще одним инструментом для освоения новых экспортных горизонтов и в целом развития мебельной промышленности в Беларуси. Ожидается, что участие в нем примут руководители и специалисты мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси, Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, Украины, России и стран Балтии. Во время форума пройдет контактно-кооперационная биржа, где потенциальные партнеры смогут установить прямые контакты и обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.-0-