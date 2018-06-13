13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-апреле увеличили экспорт продукции в Узбекистан в 10 раз, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
В 2018 году предприятия концерна более активно начали работать на рынке Узбекистана, что принесло свои результаты. Если за январь-апрель 2017 года в Узбекистан были поставлены партии товаров всего на $220 тыс., то за четыре месяца текущего года в эту страну экспортировано продукции уже на $2,2 млн. В основном это древесно-стружечные плиты производства ОАО "Ивацевичдрев", а также фанера и продукты лесохимии.
По объемам экспорта продукции предприятий концерна "Беллесбумпром" в страны СНГ рынок Узбекистана поднялся с последней позиции в 2017 году на четвертую в 2018-м, уступая лишь России, Казахстану и Азербайджану.
"В настоящее время отрабатывается еще несколько крупных контрактов. Имеются все предпосылки для еще большего наращивания экспорта белорусской продукции деревообработки в Узбекистан", - отметили в пресс-службе.-0-
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