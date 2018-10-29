Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе увеличили экспорт продукции в Украину почти на 70%

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе экспортировали в Украину продукции на $29,9 млн, что на 69,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

В Украину предприятия "Беллесбумпрома" поставляют практически весь ассортимент производимой продукции. Наибольший удельный вес в экспорте занимают древесностружечные плиты (их поставлено на $14,4 млн), на второй позиции по объемам бумага и картон ($8,3 млн). Также успешно экспортируются древесноволокнистые плиты, фанера, спички, мебель, двери, окна, тара, прочие деревянные изделия и продукты лесохимии.

Из стран ближнего зарубежья Украина для предприятий концерна является вторым (после России) крупнейшим рынком сбыта. На третьем месте по объемам продаж - Казахстан ($15 млн), на четвертом - Азербайджан ($13,3 млн).-0-