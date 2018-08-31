31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле увеличили экспорт продукции на 36,8% до $304,1 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
На экспорт реализуются практически все виды производимой продукции. Древесных плит (ДСП и ДВП) реализовано на $93,5 млн, что почти на 39% больше, чем за семь месяцев 2017 года, мебели - $70,3 млн (на 23,1% больше), фанеры - $47,1 млн (на 47,2%), бумаги и картона - $44,5 млн (на 66,7%). Также наращиваются экспортные поставки пиломатериалов, топливной древесины, дверей, окон, различных деревянных изделий.
География экспорта предприятий концерна охватывает 57 стран. Из общего объема поставок 49,6% приходится на страны дальнего зарубежья. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 44,2%.
Устойчивая положительная динамика прослеживается и по наращиванию поставок на недавно освоенные рынки сбыта. Начиная с небольших пробных партий продукции, предприятия постепенно закрепляют свои позиции и увеличивают отгрузки. Так, экспорт в Турцию за семь месяцев вырос в 3 раза до $2,2 млн (поставлялись в основном бумага и картон, а также изделия из древесины и мебель), в Сербию - в 2 раза до $1,9 млн (в основном изделия из древесины, бумага и картон).
Постепенно увеличивается реализация продукции в Бангладеш, Македонию, Таиланд, Шри-Ланку, Швейцарию, Албанию и другие страны.
Из всего объема произведенной за семь месяцев 2018 года продукции 68,6% реализовано за рубеж, что на 2,4 процентного пункта больше, чем за январь-июль 2017 года.-0-
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