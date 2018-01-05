Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-ноябре 2017 года увеличили экспорт на 42,4%

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-ноябре 2017 года увеличили экспорт на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

На зарубежные рынки поставлено продукции на $384,3 млн. Рост экспортных поставок достигнут по всем товарным позициям продукции деревообработки. Так, древесно-стружечных плит на внешних рынках реализовано на 63,1% больше, древесно-волокнистых плит - на 84,7%, фанеры - на 72,3%, мебели - на 24,3% больше. Увеличены и объемы экспортных поставок топливной древесины, пиломатериалов, спичек, дверей, окон, тары, прочих деревянных изделий, а также бумаги, картона и изделий из них.

Что касается рынков сбыта, то в 2017 году предприятия концерна благодаря интенсивной проработке и активизации переговорных процессов с потенциальными партнерами смогли нарастить поставки по всей географии внешних рынков. В страны СНГ отгрузки выросли на 36,9% (до $211,6 млн), в дальнее зарубежье - на 49,9% (до $172,6 млн). Среди стран дальнего зарубежья наибольший удельный вес занимают поставки в государства Европейского союза. За 11 месяцев 2017 года в ЕС реализовано продукции на 55,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года (объем поставок составил $157,4 млн - более 90% объема экспорта в дальнее зарубежье). Из стран СНГ наибольшие объемы поставлены в Россию (на $136,2 млн), из стран дальнего зарубежья - в Польшу (на $74,2 млн). Всего география экспорта предприятий концерна в 2017 году охватывала 61 страну. Среди новых рынков можно обозначить такие страны, как Ливан, Сирия, Иордания, Багамские острова, Бразилия и другие.

Предприятия концерна в 2017 году закрепили свой статус экспортно ориентированных производителей. Из общего объема произведенной продукции 66,5% реализовано на внешних рынках. За 11 месяцев 2017 года эта доля выросла на 6,6%.-0-