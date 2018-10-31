Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре увеличили экспорт продукции в страны ЕС на 45,7%

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре поставили на рынки стран Европейского союза продукции на $176,3 млн, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Среди основных партнеров предприятий концерна - потребители из Польши, куда поставлено продукции на $84,2 млн, Литвы ($31,7 млн) и Германии ($12,1 млн), а также Румынии, Латвии, Венгрии, Чехии, Франции и других стран. Продукция поставляется практически во все страны ЕС. Наибольший удельный вес в экспорте в ЕС занимают древесные плиты (ДСП, ДВП), мебель, фанера, бумага и картон. Кроме того, поставляются двери, окна, различные строительные конструкции, деревянные дома, пиломатериалы, спички, обои, древесное топливо, тара и прочая продукция из древесины и бумаги.

В целом за девять месяцев текущего года предприятия концерна "Беллесбумпром" экспортировали продукцию на рынки 57 стран на общую сумму $404 млн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт бумаги и картона вырос на 64,7%, фанеры - на 44,4%, древесноволокнистых плит - на 41,9%, древесностружечных плит - на 17,3%, мебели - на 16,5%. Предприятия концерна реализовали на внешних рынках 69% от общего объема произведенной за январь-сентябрь продукции. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 65% произведенной продукции.-0-