Предприятия "Беллесбумпрома" в январе увеличили экспорт более чем в 1,5 раза

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе экспортировали продукции на $40,2 млн, что на 54,6% больше, чем в аналогичном месяце 2017 года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
Рост экспортных отгрузок отмечен по всем основным видам продукции. Так, древесноволокнистых плит реализовано за рубеж на 74% больше, древесностружечных - на 54,3%, фанеры - на 66%, бумаги и картона - на 84%, мебели - на 36,9%, обоев - на 32,5% больше.
На экспорт предприятия поставили 66,4% от всей произведенной в январе продукции. Таким образом, доля экспорта в объемах реализации по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 2,1%.
Продолжает расти и объем продаж в страны дальнего зарубежья. Так, в январе 2017 года на рынки дальнего зарубежья из общего объема экспорта было поставлено 45% продукции, а в январе 2018 года - 47,9%. Экспорт в страны ЕС вырос на 71% и составил $17,7 млн.
Предприятия концерна в январе экспортировали продукцию в 49 стран. На внешних рынках складывается благополучная ситуация для деревообрабатывающих предприятий. Наблюдается рост спроса на продукцию из древесины и, соответственно, повышаются цены.
Положительная динамика в экспортной деятельности предприятий концерна обусловлена несколькими факторами: предприятия увеличили объемы производства (в январе - на 27,1% в сопоставимых условиях), реализовали больше продукции как в натуральном выражении, так и в денежном.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3897 BYN
|2.385 BYN
|2.393 BYN
|USD
|1.9556 BYN
|1.95 BYN
|1.954 BYN
|RUB
|3.4693 BYN
|3.46 BYN
|3.475 BYN