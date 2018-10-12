Предприятия Минпрома Беларуси поставят в Россию технику на $382 млн

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства промышленности по итогам V Форума регионов Беларуси и России заключили свыше 70 контрактов на поставку техники в Россию на общую сумму $382 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Минпрома Владимир Подоляк.
Контракты с российскими партнерами заключили МТЗ, БелАЗ, МАЗ, "Гомсельмаш", Минский моторный завод, "Бобруйскагромаш", "Могилевлифтмаш", БелОМО, "Амкодор", МЭТЗ им. В.И.Козлова.
"Белорусские предприятия промышленного сектора имеют давние и прочные связи с российскими партнерами. В нынешнем году взаимодействие осуществлялось с 75 регионами России. В январе-августе товарооборот предприятий Минпрома с Россией составил более $2,74 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Владимир Подоляк.
В Россию поставляется белорусская металлопродукция, тракторы, карьерная, грузовая, пассажирская, специальная техника и шасси, зерно- и кормоуборочные комбайны, лифтовое оборудование, электротехническая продукция, интегральные микросхемы, коммунальная и дорожно-строительная техника, автокомпоненты и др.-0-
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