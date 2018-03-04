Предприятия Минпрома экспортируют 75-80% продукции

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности экспортируют 75-80% продукции. Об этом заявил сегодня министр промышленности Виталий Вовк в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Производства разные, но где-то 75-80% продукции уходит на экспорт. Мы не хотим потерять российский рынок и рынок СНГ, но при этом мы хотим увеличивать свое присутствие, как сейчас говорят, на дальней дуге", - отметил Виталий Вовк.

По его словам, выходя на новые рынки, стоит задача создания совместных производств. "Многие страны защищают свой рынок пошлинами и говорят: приходите к нам, создавайте рабочие места, производства и выходите на наш рынок. За прошлый год мы создали девять сборочных производств. Таким образом, на 1 января 2018 года у нас создано 64 совместных производства в разных странах мира. Сейчас в проработке 18 проектов", - сказал Виталий Вовк.-0-