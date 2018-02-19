Предприятия Минсельхозпрода Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 3,9%

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 3,9%, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт сельхозпродукции предприятиями различных форм собственности в 2017 году составил около $5 млрд. Что касается предприятий системы Минсельхозпрода, то экспорт в 2017 году вырос на 3,9% и составил $2,4 млрд. Кроме того, нам удалось нарастить экспортную выручку на $89 млн. Предприятия Минсельхозпрода поставляли продукцию в 70 стран мира - это на восемь стран больше, чем в 2016 году", - сказал Алексей Богданов.

Лидером по экспорту продукции предприятий Минсельхозпрода является Россия - $2,1 млрд. "Мы стремимся сохранить этот рынок, но при этом снизить зависимость от него и диверсифицировать экспорт. И это нам постепенно удается. По итогам года доля России в общем экспорте нашей сельхозпродукции снизилась на 4,9% и составила 89,4%. Второе место по экспорту сельхозпродукции занимает Казахстан - $72 млн. Третье место - Украина ($38 млн). Мы постепенно восстанавливаем наше присутствие на украинском рынке, рост экспорта за прошлый год составил 32%, и это говорит о многом", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Поставки предприятий Минсельхозпрода в Турцию в 2017 году выросли в 107 раз и составили $10,8 млн. "В основе поставок в Турцию - сливочное масло, сухие молочные продукты, яйца. В этом году мы ставим задачу расширить ассортимент поставляемой продукции в основном за счет сыров", - добавил Алексей Богданов.

Беларусь также стремится к расширению поставок сельхозпродукции в ЕС. В 2017 году экспорт в Польшу составил $10,6 млн, на втором месте среди стран ЕС - Литва ($6,4 млн). "Работаем над сертификацией предприятий для поставок в страны ЕС молочной продукции, мяса птицы. Также с нашими коллегами из Европы обсуждаем вопросы транзита белорусских животноводческих товаров через территорию ЕС в порт Клайпеды. Это для нас очень важный вопрос, потому что поставлять говядину и мясо птицы на рынки Африки и Юго-Восточной Азии нам гораздо выгоднее через этот порт", - подчеркнул начальник главного управления ВЭД.-0-