18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минсельхозпрода Беларуси в январе-мае увеличили экспорт в страны Азии и Океании в 2,4 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Работа по диверсификации экспорта продолжается. Мы наблюдаем положительную динамику практически по всем направлениям, за исключением России. Экспорт организаций Минсельхозпрода в страны СНГ (без учета России) в январе-мае вырос в 2,4 раза и составил $111,5 млн, в страны Азии и Океании - также в 2,4 раза ($38,4 млн), в страны Африки - в 1,7 раза (более $1 млн). На 2,3% вырос экспорт в США и составил почти $800 тыс.", - сказал Алексей Богданов.

В целом по странам дальнего зарубежья экспорт сельхозпродукции предприятиями Минсельхозпрода в январе-мае вырос на 67% и составил $47 млн.

Предприятия Минсельхозпрода за пять месяцев поставили продукцию в 58 стран мира - это на три страны больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.-0-