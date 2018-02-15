Предприятия Минсельхозпрода увеличили экспорт в Турцию в 2017 году почти в 100 раз

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минсельхозпрода увеличили экспорт продукции в Турцию в 2017 году в 100 раз. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов перед началом Белорусско-турецкого бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт предприятий системы Минсельхозпрода в Турцию за прошлый год вырос практически в 100 раз и составил $10,8 млн. В основном поставлялось сливочное масло, сухое цельное молоко, сыры и творог, а также яйцо. Надеемся, что этот бизнес-форум позволит нам расширить номенклатуру поставляемых товаров, объемы поставок и наладить новые связи с контрагентами в Турции", - подчеркнул Алексей Богданов.

При этом, по его словам, поставки сливочного масла составили 90% всего экспорта. "Прошлый год прошел под флагом дефицита продукции жировой группы, а именно сливочного масла. Цены выросли во всем мире, и нам удалось нарастить экспорт этого продукта в Турцию", - пояснил представитель Минсельхозпрода.

Начальник главного управления ВЭД пояснил, что в дальнейшем белорусская сторона планирует сделать упор на сырную группу. "Мы хотим договориться о том, чтобы поставлять в Турцию сыры. Когда там начнется сезон, мы хотим, чтобы белорусские сыры были представлены во многих отелях этой страны", - рассказал Алексей Богданов.

Белорусско-турецкий бизнес-форум проходит в Минске. В программе мероприятие запланировано пленарное заседание и контактно-кооперационная биржа между представителями бизнеса двух стран. Во время форума представители субъектов хозяйствования обсудят перспективы экономического сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Среди них машиностроение, химическая промышленность, текстильная отрасль, деревообработка, логистика, информационные технологии.-0-