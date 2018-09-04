Предприятия Минсельхозпрода в январе-июле увеличили экспорт молочной продукции в Китай в 5,6 раза

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в январе-июле увеличили экспорт молочной продукции в Китай в 5,6 раза, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"За семь месяцев текущего года в Китай поставлено сельхозпродукции на $23,3 млн, что в 4,2 раза больше, чем в прошлом году. Основным драйвером выступила молочная продукция. В январе-июле мы сделали большой прорыв в ее поставках на китайский рынок: за этот период поставлено 57,3 тыс. т на $20 млн. Экспорт молочной продукции в Китай вырос в денежном выражении практически в 5,6 раза к уровню прошлого года, в натуральном - в 6,9 раза", - сказал Алексей Богданов.

Первый контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией отправился в Китай Организаторами данного поезда выступают государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги и ЗАО "Мясо-молочная компания".

Сегодня в Китай со станции Колядичи отправился первый контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией. "Планируется, что в таких поездах будет увеличиваться количество вагонов. Поставлена задача нарастить поставки молочной продукции в Китай до 100 контейнеров в месяц. Причем необходимо расширять ассортимент. Сегодня мы отправили в Китай сухое обезжиренное молоко, но мы поставляем не только эту продукцию, но и сухую сыворотку, сухое цельное молоко, активно продвигаем готовую продукцию - сыры и масло. Хотим выйти на китайский рынок и с йогуртной продукцией", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Практически все белорусские молокоперерабатывающие предприятия сертифицированы на право поставок продукции в КНР.-0-