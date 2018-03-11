Предприятия СЭЗ "Гомель-Ратон" в январе увеличили экспорт на 17%

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия СЭЗ "Гомель-Ратон" в январе 2018 года увеличили экспорт на 17% по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

"Темп роста экспорта в январе составил 117%. Причем организации без ведомственной подчиненности сработали по данному показателю на уровне 136%. По результатам I квартала эта цифра может составить 110%", - отметили в администрации СЭЗ.

По словам собеседников, рост экспорта продукции резидентов СЭЗ будет осуществляться в первую очередь за счет увеличения объемов производства действующих резидентов, освоения ими новых видов продукции. Так, увеличит выпуск продукции "Светлогорский завод сварочных электродов", за счет приобретения высокопроизводительного оборудования возрастут объемы выпуска на ИП "ФрешпакСолюшенс". Иностранное предприятие "Веза-Г" планирует рост производственных мощностей по выпуску климатического оборудования. Наращивает темпы и ООО "ТерраМоторс" - мозырский производитель изделий из цветных металлов.

Кроме того, рост экспорта будет обеспечиваться благодаря новым предприятиям, которые начали производственную деятельность и близки к выходу на проектную мощность. Это ООО "Делком40" - дочерняя компания польского производителя мягкой мебели и матрасов, "АлТехЭкспорт", выпускающее дистанционные алюминиевые рамки для стеклопакетов, ООО "Гидросила Белар", производящее гидроцилиндры, ООО "БМ Ферум", которое занимается выпуском профилированного листа различной конфигурации, и ООО "ГЦГ Техно Молд", изготавливающее пресс-формы и штампы для литья пластмасс и другие.

В январе 2018 года в СЭЗ зарегистрирован еще один новый резидент - "КТД-Гомель". Договоренность об этом была достигнута во время визита администрации свободной экономической зоны в Украину и проведенных там переговоров с руководством международной компании "КТД групп". Уже в этом году ожидается выпуск первых бытовых приборов под маркой Saturn. Всю производимую продукцию планируется поставлять на экспорт.

Также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами об организации экспортно ориентированных производств пассажирских автобусов, использующих в качестве топлива газ, приборов учета электрической и тепловой энергии, ортопедических имплантатов и медицинских текстильных изделий.-0-