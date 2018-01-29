Председателем правления Альфа-Банка назначен Валерий Смоляк

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением наблюдательного совета ЗАО "Альфа-Банк" с 29 января 2018 года на должность председателя правления назначен Валерий Смоляк. Соответствующая информация размещена на сайте Альфа-Банка, сообщает БЕЛТА.

На должности председателя правления он будет осуществлять общее руководство банком, курировать юридический департамент, безопасность, комплаенс, административные службы банка.

Свою карьеру в банковской сфере Валерий Смоляк начал в 1995 году в ОАО "Белвнешэкономбанк". Затем, в 1996-2005 годах работал в ЗАО "АКБ "МинскКомплексБанк".

С 2005 по 2018 год работал в ЗАО "МТБанк", где последовательно занимал руководящие должности: от руководителя филиала и исполнительного директора до заместителя председателя правления банка.

Председатель правления Альфа-Банка окончил Белорусский государственный университет по специальности "Прикладная математика", прошел переподготовку на факультете бизнеса и информационных технологий БГУ по специальности "Экономическая кибернетика".

ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь) является универсальным банком, осуществляющим весь спектр банковских операций и располагающим более чем 30 отделениями во всех регионах страны.-0-