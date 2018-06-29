Представители 25 стран участвуют в инвестфоруме в Могилеве

29 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Представители 25 стран сегодня участвуют в международном инвестфоруме "Мельница успеха" в Могилеве. Об этом сообщил на пленарном заседании председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель области отметил, что в форуме участвуют около 600 человек, значительно расширилась и география представителей, что говорит о его популярности и перспективности. Особую значимость мероприятию придает участие в нем руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, делегаций регионов-партнеров Могилевской области.

"Инвестфорум стал не только успешной инвестиционной площадкой Могилевщины, но и уникальной возможностью для встреч с уже имеющимися зарубежными регионами-партнерами, а также для установления сотрудничества с новыми, - подчеркнул Владимир Доманевский. - Приоритетом в работе форумов является создание оптимальных условий для бизнеса, оказание всемерной поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории региона. Широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества предоставляет реализация и уже подписанных на форумах соглашений и программ по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества".

"Свои инвестиции нам доверяют "Данон", "Арви", "Боннети", "Серволюкс", "Джокей пластик", "Белэмса", "Зумлион". Эти зарубежные компании с российским, немецким, австрийским, литовским, турецким и китайским капиталами успешно развивают свой бизнес в нашей области, - отметил председатель облисполкома. - Мы открываем для себя еще одну мировую корпорацию - "Бургер Кинг". На прошлом инвестфоруме был подписан инвестдоговор на строительство ресторана быстрого обслуживания в Могилеве. А сегодня этот объект уже принимает посетителей. В ближайшее время литовской компанией "Арви" будет заложена капсула в основание нового предприятия по производству и переработке мяса индейки в Климовичском районе".

По словам Владимира Доманевского, всемирно известные компании приняли решение развивать свой бизнес на территории области, потому что знают, что здесь каждый инвестор и его дело максимально защищены. Губернатор обратил внимание потенциальных инвесторов на благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестирования в Могилевскую область, преференции, которые предоставлены в СЭЗ "Могилев" и юго-восточном регионе области. В целом география внешнеэкономической деятельности Могилевской области включает более 120 стран.

Немаловажная роль в продвижении продукции принадлежит развитию межрегиональных связей. Могилевским облисполкомом заключено около 50 документов о сотрудничестве с 20 странами. Приоритетное значение в развитии региональных связей уделяется экономической сфере, в том числе развитию кооперационных связей субъектов хозяйствования Могилевской области с регионами-партнерами. Это позволяет предприятиям не только экспортировать свою продукцию, но и создавать в этих регионах совместные сборочные производства, расширять товаропроводящую сеть. Кроме этого, активная роль в развитии экспорта принадлежит частным компаниям, которые, реализовав на территории области инвестиционные проекты, создали импортозамещающие и экспортно ориентированные производства.

"Мы всегда готовы рассматривать любые предложения по развитию вашего бизнеса в различных сферах и оказывать дальнейшее содействие по его сопровождению, - заверил Владимир Доманевский. - Мы также готовы обсуждать наиболее удобные и выгодные для всех сторон варианты вхождения бизнеса в наш регион. При этом готовы взяться за решение любых возникающих проблем в реализации инвестиционных проектов. Это могут быть вопросы как экономического, так и юридического характера. В этом случае мы исходим из следующих принципов - максимально соблюсти интересы бизнеса и государства, найти для всех оптимальное решение".-0-