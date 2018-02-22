Представители бизнеса и Минэкономики рассказали о первых результатах принятия декрета №7

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители бизнес-союзов и Министерства экономики рассказали сегодня журналистам о первых результатах принятия декрета №7 "О развитии предпринимательства", основные положения которого вступят в силу 26 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

По оценке председателя Белорусского союза предпринимателей Александра Калинина, сейчас в стране наблюдается увеличение деловой активности. При этом он подчеркнул, что декрет №7 еще только вступает в силу через несколько дней, и нужно еще реализовать целый комплекс мероприятий, чтобы возможности документа были использованы в полной мере. Александр Калинин также полагает, что усилить эффект от принятия декрета №7 могла бы налоговая оптимизация, которая бы способствовала повышению налоговой конкурентоспособности белорусского бизнеса.

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин рассказал, что бизнес возлагает большие надежды на реализацию декрета. По его словам, уже сейчас видно, что пакет документов по либерализации условий ведения бизнеса работает - растет число самозанятых, хороший импульс придан развитию агроэкотуризма и ремесленничества.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич в свою очередь считает, что еще рано ждать громких результатов и конкретных цифр, об этом можно будет говорить через некоторое время после вступления документа в силу. Однако уже сейчас приостановлены проверки, изменился механизм контрольной деятельности. Созданы условия для увеличения числа занятых в экономике, новых рабочих мест, что соответствует положениям декрета №1.

По словам замминистра, работа по улучшению условий ведения бизнеса с принятием декрета не останавливается. Так, грузовики стандарта Евро-6 освобождаются от уплаты утильсбора в Беларуси в 2018 году. Такая проблема поднималась на встрече Президента с представителями деловых кругов в декабре 2017 года, и теперь она решена.-0-