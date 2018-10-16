Представительство Госбанка развития Китая открылось в Минске

16 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Открытие в Минске представительства Государственного банка развития Китая позволит расширить финансовое сотрудничество с Беларусью. Это отметил вице-президент данного банка Лю Цзинь, выступая сегодня на официальной церемонии открытия представительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, вице-президент Банка Развития Китая Лю Цзинь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин

"Политические отношения Беларуси и Китая характеризуются высокой степенью взаимного доверия, а тесное сотрудничество между государствами развивается активнее, чем когда-либо в истории, - подчеркнул Лю Цзинь. - На саммите ШОС в Циндао в июне этого года председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сказал о том, что белорусско-китайские отношения вступили в новый этап партнерства и сотрудничества. Развитие обменов в различных сферах на всех уровнях достигло высоких показателей".

Вице-президент Банка Развития Китая Лю Цзинь

Вице-президент подчеркнул, что при активном содействии лидеров двух стран Беларусь и Китай совместно строят "Один пояс и один путь". Реализуются крупные проекты, в том числе в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". "Все это открывает уникальные возможности и предоставляет широкое пространство для практического взаимодействия в финансовой сфере", - убежден Лю Цзинь.

С момента начала своей работы в Беларуси в 2007 году Государственный банк развития Китая укрепляет финансовое сотрудничество с белорусскими партнерами, реализует проекты в сферах электроэнергетики, водного хозяйства, финансов, телекоммуникаций.

"Открытие минского представительства банка - это шаг, который полностью подтверждает нашу уверенность в перспективности развития белорусской экономики и наше желание поддерживать белорусско-китайское торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, повышать эффективность обслуживания клиентов", - заявил вице-президент Государственного банка развития Китая.-0-

Фото Геннадия Жинкова