28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительно изученные запасы базальта в Беларуси составляют около 200 млн т, сообщил сегодня журналистам заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

Минприроды прорабатывает вопросы добычи базальтов, которые используются для получения волокна при производстве каменной ваты. "Предварительно изученные запасы базальтов составляют около 200 млн т. Необходимо дополнительное геологическое изучение этого вида природных ресурсов, которое будет у нас проводиться в 2018-2019 годах", - проинформировал замминистра.

В министерстве рассчитывают подтвердить предварительно изученный объем базальта. Затем с заинтересованными организациями будет прорабатываться возможность организации добычи. По словам Андрея Хмеля, специалисты, в частности, сопоставят стоимость сырья, которое закупается сейчас по импорту, с затратами на добычу собственного.-0-