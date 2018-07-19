19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительную разведку месторождения базальтов в Пинском районе начнут в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления природных ресурсов, начальник управления по геологии Минприроды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2016-2017 годах НПЦ по геологии провело поисковые работы в Пинском районе. Выявленное месторождение базальтов и туфов назвали по одноименному населенному пункту - Новодворское. В этом году мы начнем работы по предварительной разведке с проведением всего комплекса работ, в том числе гидрогеологического изучения, чтобы можно было говорить о целесообразности разработки и ее возможных условиях. Работы планируется завершить в 2020 году", - сказал Василий Колб.

Базальты в своей работе использует ОАО "Гомельстройматериалы", но на данный момент импортирует их из Украины. В перспективе сырье могут использовать и такие предприятия, как ОАО "Керамин", ОАО "Березастройматериалы", ОАО "Полоцк-Стекловолокно". "В Беларуси помимо выявленного месторождения базальтов есть и другие перспективные участки. Это в основном Брестская область, Ивановский и Дрогичинский районы", - отметил представитель Минприроды.-0-