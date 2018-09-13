Преимущества парка "Великий камень" презентованы в Румынии

13 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Преимущества и возможности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" презентованы в Румынии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич провел переговоры с государственным секретарем Министерства транспорта Румынии Мирчей Бибаном. Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-румынского сотрудничества в сфере транспорта. Андрей Гринкевич провел презентацию транспортно-логистического и транзитного потенциала Беларуси, возможностей "Великого камня" как узловой платформы экономического пояса Шелкового пути.

Во время встречи. Фото МИД

Кроме того, обсуждены конкретные совместные шаги, направленные на расширение взаимодействия в сфере транспорта, включая сотрудничество в рамках белорусско-румынского межправительственного соглашения о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении, реализацию проекта комбинированного транспорта "Викинг", соединяющего Европу, Азию, страны Балтии и Скандинавии. Речь шла и о перспективах установления прямого авиасообщения между двумя странами.-0-