Преимущества работы в индустриальном парке "Великий камень" презентуют на инвестфоруме в Женеве

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущества работы в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" презентуют на Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию, который проходит 22-26 октября в Женеве, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

Во время сессии "Свободные экономические зоны: проблемы и возможности" 26 октября на инвестфоруме участники мероприятия смогут ознакомиться с преимуществами и особенностями работы в индустриальном парке "Великий камень".

Ранее на сессии "Talking Business: Восточная Европа и Центральная Азия" зарубежной аудитории представили макроэкономическую ситуацию в Беларуси, условия ведения бизнеса, в том числе преференциальные режимы для инвестирования, а также перспективы совершенствования инвестиционного климата в стране.

Кроме того, на площадке компании Franck Muller состоялась презентация инвестиционных возможностей и бизнес-климата Беларуси для крупных швейцарских компаний. В мероприятии приняли участие около 50 швейцарских производственных компаний, инвестиционных фондов и банков. Среди крупнейших - ABB, Stadler, инвестиционные фонды 1st Trust, SoBa Bank, Genthod Global Wealth Management, Dupont Investments Sarl и другие. Основные вопросы со стороны швейцарского бизнеса касались темы налогообложения, валютных операций и декрета №8 о развитии цифровой экономики. На полях форума представителями Беларуси и Швейцарии достигнуты договоренности организовать ряд мероприятий для швейцарского бизнеса весной 2019 годa.

На выставке Investment Village впервые представлен страновой стенд Беларуси, где участники форума могут подробно ознакомиться с инвестиционными возможностями страны. Стратегическим проектом на страновом стенде выступил индустриальный парк "Великий камень".-0-