Премия правительства за достижения в области качества в 2017 году присуждена шести организациям

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 11 мая 2018 года №345 утверждено решение Комиссии по присуждению премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В частности, за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента премия правительства Беларуси за достижения в области качества 2017 года присуждена: обособленному структурному подразделению "Локомотивное депо Молодечно" транспортного РУП "Минское отделение Белорусской железной дороги"; ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"; ОАО "Минский завод колесных тягачей"; РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию"; УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"; филиалу "Энергосбыт" гомельского РУП электроэнергетики "Гомельэнерго".

Звание лауреата премии правительства Беларуси за достижения в области качества подтвердили: белорусско-германское совместное предприятие "Санта Бремор" ООО; ЗАО "Инженерно-экологический центр "Белинэкомп"; обособленное структурное подразделение "Витебское вагонное депо" транспортного РУП "Витебское отделение Белорусской железной дороги"; обособленное структурное подразделение "Могилевское вагонное депо" транспортного РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги"; ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"; ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"; ОАО "Барановичский автоагрегатный завод"; ОАО "Барановичский молочный комбинат"; ОАО "Белэнергоремналадка"; ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"; ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко"; ОАО "Витебские ковры"; ОАО "Волковысский мясокомбинат"; ОАО "Гомельский завод литья и нормалей"; ОАО "Гомсельмаш"; ОАО "Здравушка-милк"; ОАО "Керамин"; ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод"; ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп"; ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения"; ОАО "Мозырьсоль"; ОАО "Молоко" (Витебск); ОАО "Слониммебель"; производственное унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению"; РПУП "Дорводоканал"; РУП "Национальный аэропорт Минск"; РУП по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений на них "Белгипродор"; СПК "Агрокомбинат Снов"; СООО "Бел-Пласт Интернэшнл"; СП "Белита" ООО; УО "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь".

Специальной награды конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2017 года удостоены: белорусско-германское совместное предприятие "Санта Бремор" ООО - в номинации "Лидерство" за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации; ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" - в номинации "Совершенство менеджмента" за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, работы (услуги); УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр" - в номинации "Социальная ответственность" за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.-0-