Премьер-министр Сирии ознакомился с белорусской продукцией на выставке в Дамаске

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сирии Имад Хамис посетил стенды белорусских производителей на международной выставке-ярмарке Damascus International Fair, которая проходит в Дамаске с 6 по 15 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили на выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

Имад Хамис ознакомился с белорусской продукцией и призвал к дальнейшему расширению сотрудничества компаний двух стран.

Экспозиция Made in Belarus включает 11 компаний. Минский тракторный завод демонстрирует технику, хорошо известную в Сирии. Ряд моделей тракторов оснащен климат-контролем и системой GPS-навигации для эффективного управления, а также блоком охлаждения для работы при температуре воздуха до плюс 50 градусов. Минский автомобильный завод представляет большегрузные автомобили для тяжеловесных перевозок и доставки сыпучих грузов. Широкий ассортимент дорожно-строительной техники предлагает предприятие "Машиностроительный альянс". В экспозиции принимает участие также "Сохра-групп" - объединенный поставщик белорусских грузовых автомобилей, тракторов, карьерных самосвалов, спецтехники и шин на Ближний Восток.

Среди компаний также Борисовский завод пластмассовых изделий, Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова, "Белресурсы", "Бархим", Борисовский завод медицинских препаратов, "Белмедпрепараты", Щучинский маслосырзавод.

Экспозицию белорусских производителей организовало "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Сирии. Damascus International Fair проводится с 1954 года и является одной из старейших выставок-ярмарок в ближневосточном регионе. В 2017 году после шестилетнего перерыва Дамасская выставка собрала 4,8 тыс. экспонентов из 40 стран. Ее посетили более 2 млн человек и 2 тыс. иностранных делегаций.-0-

Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты