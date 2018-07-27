Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 июля 2018, Пт
+23°C
Малооблачно EUR 2.32
USD 1.9922
RUB 3.1638
Главное
Александр Лукашенко На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Президент
Кобяков и Медведев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
Экономика
Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси
Общество
В деревнях и городских поселках Оршанского района появятся новые магазины "Евроопт"
Общество
Белорусская биотехнологическая корпорация начала строительство высокотехнологичного АПК-производства
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Евразийский межправсовет решил создать группу высокого уровня по импортозамещению
19:47 Экономика
Премьер-министры ЕАЭС обсудили цифровую повестку союза
19:36 Экономика
Объявлено общественное обсуждение песни открытия и закрытия II Европейских игр
19:01 Культура
Молодежный лагерь "Бе-La-Русь" изменит формат
18:48 Общество
Более 50 пляжей Балтийского побережья в Польше закрыты для купания
18:47 В мире
ЦИК России отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста
18:44 В мире
Сотрудничество между Вооруженными Силами Беларуси и Китая интенсивно развивается - Равков
18:37 Общество
Оформление грузовиков временно прекращено в пункте "Веселовка" на границе с Украиной
18:34 Общество
Белорусов зовут объехать страну за 48 часов на бесплатном авто
18:30 Общество
Беларусь и Китай являются хорошими друзьями, искренне помогающими друг другу - Цюй Хуэй Цзян
18:28 Политика
Минская региональная таможня в I полугодии увеличила перечисления в бюджет на 23%
18:25 Регионы
Житель Минского района приговорен к 18 годам за убийство родственницы на глазах ребенка
18:10 Происшествия
Селена Гомес побила рекорд Бейонсе в Instagram
18:02 Калейдоскоп
"Белпочта" 30 июля проведет акцию к Международному дню дружбы
17:50 Общество
С Брэдом Питтом за роль в "Дэдпул 2" расплатились чашкой кофе
17:49 Калейдоскоп
Организации "Белнефтехима" в I полугодии увеличили производство промпродукции на 35,6%
17:45 Экономика
Космонавт Олег Новицкий познакомился с работой СЗАО "Безопасные дороги Беларуси"
17:39 Общество
Медалисты и выпускники педклассов составили почти половину первокурсников БГПУ
17:36 Общество
Белорусские баскетболистки проиграли Новой Зеландии на юниорском ЧМ в Минске
17:27 Спорт
Участие студентов БГУФК в проведении II Европейских игр имеет огромное практическое значение - Катулин
17:25 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Большая бард-рыбалка-2018 Большая бард-рыбалка-2018
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Премьер-министры ЕАЭС обсудили цифровую повестку союза

Экономика 27.07.2018 | 19:36
Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

27 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры ЕАЭС сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге обсудили цифровую повестку союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Чтобы соответствовать масштабу цифровых преобразований, странам и союзу в целом необходимо усиливать проектную деятельность на интеграционном уровне, проводить эксперименты, давать жизнь совместным цифровым исследованиям", - отметили в ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия прорабатывает более 25 инициатив, поступивших от бизнеса и органов власти государств - членов ЕАЭС. Три из них по итогам анализа и обсуждений с экспертами перешли в фазу исследований. Так, в ближайшее время планируется разработать концепцию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и модель регулирования трансграничного оборота данных в союзе.

Кроме того, стороны договорились проработать подходы к развитию цифровой торговли в союзе и к формированию регулятивных "песочниц".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также отметил продвижение в реализации цифровой повестки ЕАЭС. "В начале года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Рассчитываем на то, что скоро в государствах союза пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году", - сказал он.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил о важности проведения согласованной политики цифровой трансформации, так как в противном случае на рынке ЕАЭС начнут появляться новые барьеры и препятствия. "Все наши страны это понимают, и теперь наша задача - создать механизмы проведения совместной политики, - сказал он. - Мы договорились о том, что необходимо обеспечивать интероперабельность наших проектов, создавать общие стандарты в цифровой сфере и четко выстроить систему управления, чтобы мы могли согласовывать позиции национальных правительств".

Председатель Коллегии ЕЭК сообщил о запуске пилотных проектов в сфере прослеживаемости товаров. В частности, Россия и Казахстан начнут реализацию пилотного проекта по мониторингу автомобильных транзитных перевозок с использованием навигационных пломб и проект по маркировке табака и табачных изделий.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
ЕАЭС, ЕЭК, заседания, Медведев
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.32 BYN 2.315 BYN 2.324 BYN
USD
1.9922 BYN 1.988 BYN 1.993 BYN
RUB
3.1638 BYN 3.151 BYN 3.162 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Белорусские баскетболистки проиграли Новой Зеландии на юниорском ЧМ в Минске
Все фото

Инфографика

В Беларусь без визы Приехать в Беларусь без визы на 30 дней (включая дни прилета и вылета) могут граждане 74 государств.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
Ставки патентных пошлин за проверку полезной модели установлены в Беларуси
Торговые сети с долей в товарообороте выше 20% смогут открывать новые объекты в Оршанском районе
Политика
Во время встречи. Фото Палаты представителей Польша настроена на выстраивание политики добрососедства с Беларусью
Беларусь и Китай являются хорошими друзьями, искренне помогающими друг другу - Цюй Хуэй Цзян
Бесчеловечные акты насилия в Сирии не должны оставаться без жесткой реакции мирового сообщества - МИД Беларуси
Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома "Газель" столкнулась с троллейбусом в Минске, пострадала 12-летняя пассажирка
Житель Минского района приговорен к 18 годам за убийство родственницы на глазах ребенка
В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви
Общество
Владимир Жевняк. Фото из архива Идеологам пора переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней - Жевняк
Молодежный лагерь "Бе-La-Русь" изменит формат
Сотрудничество между Вооруженными Силами Беларуси и Китая интенсивно развивается - Равков
Регионы
РЕПОРТАЖ: Почти идеальное лето для ягод - голубика под Гродно радует хорошим урожаем
Куда пойти в выходные: фестиваль #Пронебо, праздник греческой культуры и "Большая бард-рыбалка"
Минская региональная таможня в I полугодии увеличила перечисления в бюджет на 23%
Спорт
Белорусы взяли серебро чемпионата мира по вертолетному спорту
Белорусские баскетболистки проиграли Новой Зеландии на юниорском ЧМ в Минске
Международный фестиваль гиревого спорта пройдет в Минске 28 июля
Технологии
Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в Минске
Google изменил свою главную страницу в честь советской шахматистки Людмилы Руденко
Назван самый умный голосовой помощник
Культура
Съемки визиток для финалистов отбора на детское "Евровидение-2018" пройдут в Минске
Объявлено общественное обсуждение песни открытия и закрытия II Европейских игр
Театр им. Горького вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий "Звезда Театрала"
В мире
Фото AP Число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале достигло 156 человек
Более 50 пляжей Балтийского побережья в Польше закрыты для купания
ЦИК России отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста
Калейдоскоп
Фото с сайта предприятия Бьорндален сел за руль 450-тонного БелАЗа
Селена Гомес побила рекорд Бейонсе в Instagram
С Брэдом Питтом за роль в "Дэдпул 2" расплатились чашкой кофе
Газета 7 дней
Лето с призами и газетой!
Через призму китайского опыта
Если бы деревья могли говорить
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия