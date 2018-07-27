Премьер-министры ЕАЭС обсудили цифровую повестку союза

27 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры ЕАЭС сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге обсудили цифровую повестку союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Чтобы соответствовать масштабу цифровых преобразований, странам и союзу в целом необходимо усиливать проектную деятельность на интеграционном уровне, проводить эксперименты, давать жизнь совместным цифровым исследованиям", - отметили в ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия прорабатывает более 25 инициатив, поступивших от бизнеса и органов власти государств - членов ЕАЭС. Три из них по итогам анализа и обсуждений с экспертами перешли в фазу исследований. Так, в ближайшее время планируется разработать концепцию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и модель регулирования трансграничного оборота данных в союзе.

Кроме того, стороны договорились проработать подходы к развитию цифровой торговли в союзе и к формированию регулятивных "песочниц".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также отметил продвижение в реализации цифровой повестки ЕАЭС. "В начале года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Рассчитываем на то, что скоро в государствах союза пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году", - сказал он.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил о важности проведения согласованной политики цифровой трансформации, так как в противном случае на рынке ЕАЭС начнут появляться новые барьеры и препятствия. "Все наши страны это понимают, и теперь наша задача - создать механизмы проведения совместной политики, - сказал он. - Мы договорились о том, что необходимо обеспечивать интероперабельность наших проектов, создавать общие стандарты в цифровой сфере и четко выстроить систему управления, чтобы мы могли согласовывать позиции национальных правительств".

Председатель Коллегии ЕЭК сообщил о запуске пилотных проектов в сфере прослеживаемости товаров. В частности, Россия и Казахстан начнут реализацию пилотного проекта по мониторингу автомобильных транзитных перевозок с использованием навигационных пломб и проект по маркировке табака и табачных изделий.-0-