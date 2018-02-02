Премьер-министры стран ЕАЭС подписали соглашение о маркировке товаров средствами идентификации

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе подписано сегодня премьер-министрами стран - участниц союза по итогам Евразийского межправсовета в Алматы, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализация соглашения должна усилить контроль за оборотом товаров на территории государств ЕАЭС. Соглашение носит рамочный характер и может распространяться на широкую группу товаров, перечень которых будет утверждаться Советом ЕЭК.

Как пояснил журналистам по итогам заседания председатель правительства России Дмитрий Медведев, маркировка товаров - это, по сути, еще один шаг к общему рынку союза и важное достижение для стран-участниц. Ранее в ЕАЭС был запущен пилотный проект по маркировке меховых изделий, и его результаты, по оценке российского премьер-министра, "вполне вдохновляющие". "Мы из тени вытащили дорогие товары, их количество увеличилось в 13 раз", - отметил он.

В будущем маркировку предлагается распространить практически на все группы товаров. Это будет делаться постепенно, чтобы не создавать проблем для рынка. "Мы уже готовы постепенно переходить к маркировке фармацевтических товаров - это очень важно, чтобы наши граждане были уверены, что лекарства продаются надлежащего качества, не являются контрафактными и продаются по нормальным ценам. В принципе готовы к такого рода маркировке табачные изделия, некоторые другие товары", - добавил Дмитрий Медведев.

Главы правительств утвердили также положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.-0-