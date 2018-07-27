Премьеры ЕАЭС подписали решение о консультациях по созданию общего газового рынка

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза на заседании в Санкт-Петербурге подписали решение о проведении консультаций по созданию общего газового рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшнем заседании эта тема обсуждалась достаточно долго.

"Там есть пока еще несогласованные странами подходы, в том числе связанные с транспортировкой и тарифом, который должен вырабатываться, - то есть, платой за транспортировку газа. Но мы договорились провести некий мозговой штурм, я только что подписал вместе с другими своими товарищами решение межправительственного совета о том, чтобы провести консультации - сначала на уровне министров энергетики, потом, я думаю, мы поработаем плотно в рамках нашей (Евразийской экономической) комиссии, а потом уже встретимся в формате межправительственного совета. Думаю, это может быть одной из центральных больших тем", - сказал Дмитрий Медведев.-0-