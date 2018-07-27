Премьеры ЕАЭС подписали решение о консультациях по созданию общего газового рынка

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза на заседании в Санкт-Петербурге подписали решение о проведении консультаций по созданию общего газового рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.
По его словам, на сегодняшнем заседании эта тема обсуждалась достаточно долго.
"Там есть пока еще несогласованные странами подходы, в том числе связанные с транспортировкой и тарифом, который должен вырабатываться, - то есть, платой за транспортировку газа. Но мы договорились провести некий мозговой штурм, я только что подписал вместе с другими своими товарищами решение межправительственного совета о том, чтобы провести консультации - сначала на уровне министров энергетики, потом, я думаю, мы поработаем плотно в рамках нашей (Евразийской экономической) комиссии, а потом уже встретимся в формате межправительственного совета. Думаю, это может быть одной из центральных больших тем", - сказал Дмитрий Медведев.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.32 BYN
|2.315 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9922 BYN
|1.988 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN