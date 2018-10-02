Пресс-конференция к Белорусскому энергетическому и экологическому форуму пройдет в БЕЛТА 4 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Белорусский энергетический и экологический форум. Направления инновационного развития топливно-энергетического комплекса Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 октября в 11.00.

XXIII Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске с 9 по 12 октября. Ведущие белорусские и мировые производители оборудования, технологий и материалов представят современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, электротехники, экологии и энергосбережения. Об особенностях предстоящего форума, планах белорусских энергетиков и экологов по расширению международного сотрудничества, внедрению передовых научных разработок и реализации инновационных проектов расскажут во время пресс-конференции представители Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента по энергоэффективности Госстандарта, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

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