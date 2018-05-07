Пресс-конференция министра связи и информатизации Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция с участием министра связи и информатизации Беларуси Сергея Попкова на тему "Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 10 мая в 11.00.

Глава ведомства анонсирует ключевые события XXV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО"; поделится планами по развитию информационно-коммуникационных технологий, цифрового телевидения, сотовой подвижной электросвязи, электронного правительства; расскажет о проектах, которые планируется реализовать в ближайшее время по программе развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года.

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