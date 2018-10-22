Пресс-конференция министра транспорта и коммуникаций Беларуси пройдет в БЕЛТА 23 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 октября в 11.00.

Министр подведет предварительные итоги работы отрасли в 2018 году, расскажет о реализации крупных инвестиционных проектов, поделится планами по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры до 2020 года.

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