Пресс-конференция о новом антимонопольном законе пройдет в БЕЛТА 30 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о новом антимонопольном законе пройдет в пресс-центре БЕЛТА 30 июля в 14.00.

3 августа 2018 года в Беларуси вступает в силу новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Законом конкретизированы методы для установления факта монопольно высокой или низкой цены, внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или нескольких покупателей на рынке, гармонизированы с ЕАЭС подходы по запретам на картельные соглашения. Кроме того, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции, введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Подробнее о новых нормах и их применении расскажут на пресс-конференции представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли: начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции Ольга Королькова и начальник юридического управления Татьяна Парейко.

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