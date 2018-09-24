Пресс-конференция о новом проекте БелТПП "Школа экспорта" пройдет в БЕЛТА 26 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата 28 сентября запускает новый проект "Школа экспорта". О целях проекта и его потенциальных участниках расскажет председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА 26 сентября в 14.30.

"Школа экспорта" - это уникальный проект БелТПП для отечественных предприятий, малого и среднего бизнеса, направленный на развитие компетенций специалистов различных уровней и профилей, задействованных в работе по организации поставок и продвижению товаров и услуг как на традиционные, так и на новые внешние рынки. Его реализация предусмотрена планом мероприятий правительства по реализации протокола поручений Президента Беларуси, данных 24 апреля 2018 года при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Ведущие белорусские эксперты в области внешнеэкономической деятельности, менеджмента, финансов, маркетинга, логистики, налогообложения, таможенного сопровождения, деловых коммуникаций будут проводить обучение по основным направлениям, связанным с работой по продвижению экспорта, взаимодействием с зарубежными партнерами.

Во время пресс-конференции речь также пойдет об итогах масштабной выставки белорусских производителей Made in Belarus в Ташкенте (Узбекистан), об открытом творческом конкурсе БелТПП "Развитие экспортного потенциала Беларуси" среди представителей средств массовой информации по итогам 2018 года и о новых услугах Белорусской торгово-промышленной палаты для белорусских экспортеров.

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