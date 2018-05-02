Пресс-конференция о цифровизации деятельности Национального кадастрового агентства состоится в БЕЛТА 4 мая

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 мая в 11.00.

В пресс-конференции примут участие генеральный директор ГУП "Национальное кадастровое агентство" Андрей Филипенко, первый заместитель генерального директора Сергей Левчик и заместитель генерального директора Дмитрий Ритвинский.

Национальное кадастровое агентство Госкомимущества (НКА) является одним из важнейших элементов действующей в Беларуси системы массовой (кадастровой) оценки земель и земельных участков. Агентство также осуществляет независимую оценку недвижимости, анализ рынка недвижимости Беларуси, анализ данных, электронные сервисы и услуги, техническую инвентаризацию. НКА создало и обеспечивает функционирование более 10 различных информационных реестров, регистров, систем и сервисов и является оператором двух базовых государственных информационных ресурсов Госкомимущества.

В мае 2018 года исполняется 20 лет со дня основания НКА. На пресс-конференции будут озвучены планы по развитию агентства, участию в важных национальных проектах, совершенствованию и модернизации информационных ресурсов государственного земельного кадастра Беларуси, в том числе по применению технологии блокчейн в области кадастра и оценки недвижимости.

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