Презентации потенциала белорусской фармотрасли проходят в Японии

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентации потенциала белорусской фармацевтической отрасли проходят в Японии, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Японии.

Посольством Беларуси в Японии совместно с Министерством здравоохранения и предприятием "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" с 15 по 20 апреля в городах Токио и Осака проводятся презентации потенциала белорусской фармацевтической отрасли. Ведутся переговоры с ведущими японскими фармкомпаниями и медицинскими организациями.

"Сегодня на международной фармацевтической выставке CPhI Japan 2018 начал работу павильон Минздрава Беларуси. Представлены последние разработки и предложения холдинга "Белфармпром", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", РУП "Белмедпрепараты", УП "Минскинтеркапс", СООО "Нативита" и ООО "ВитВар". Посол Беларуси в Японии Руслан Есин и заместитель генерального директора РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин приняли участие в официальной церемонии открытия и провели встречи с представителями японских и других зарубежных компаний, которые участвуют в выставке", - отметили в посольстве.

Накануне выставки белорусская делегация посетила Осаку, провела презентации и переговоры с японскими партнерами. В Токио представители фармотрасли Беларуси ознакомились с деятельностью Национального центра исследований в области рака и Японской ассоциации фармацевтических производителей, а также приняли участие в расширенной встрече японских и других зарубежных фармкомпаний. Были представлены коммерческие и инновационные предложения.-0-