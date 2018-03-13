13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибыль системы Управления делами Президента Беларуси планируется увеличить в два раза. Об этом управляющий делами Виктор Шейман заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Стоит планка, чтобы на следующий год прибыль как минимум в два раза нарастить. Это вполне подъемная и решаемая задача", - заявил он.

Говоря об итогах работы системы Управления делами в 2017 году, Виктор Шейман отметил, что чистая прибыль заработана в объеме Br120 млн. Значительно возрос экспорт товаров и услуг, при положительном сальдо внешней торговли в размере $194 млн. "Хорошая динамика работы промышленных, сельскохозяйственных, строительных предприятий, предприятий лесохозяйственного комплекса", - сказал Виктор Шейман.

Он также рассказал, что Управление делами активно работает по поставкам товаров в Россию и Украину. "Мы будем работать более плотно и по Российской Федерации. Выстраиваем свою товаропроводящую сеть по поставке молочной и мясной продукции в Россию. Управление делами сейчас создало совместное предприятие по территории Украины. Плотно и достаточно серьезно выходим работать на африканский континент, создаем ряд совместных предприятий по Африке", - заявил управляющий делами Президента.-0-