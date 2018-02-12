Применение упрощенной системы налогообложения в 2018 году обсудят на онлайн-конференции в БЕЛТА 15 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году" пройдет на сайте БЕЛТА 15 февраля с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".

В 2018 году в Налоговый кодекс Беларуси изменения и дополнения не вносились. Вместе с тем принят ряд нормативных правовых актов, затрагивающих порядок налогообложения, в том числе указ №29 и декрет №7. Во время онлайн-конференции заместитель начальника главного управления методологии налогообложения - начальник отдела специальных режимов налогообложения МНС Ирина Луферчик прокомментирует порядок применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году и ответит на вопросы читателей.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 15 февраля после 11.00 по мере готовности.-0-