Принятие указа о создании парка "БелБиоград" ожидается в ближайшее время - Семашко

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие указа о создании парка "БелБиоград" ожидается в ближайшее время. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня на пленарном заседании "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики" в рамках Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"В высокой степени готовности находится проект указа по созданию парка нано- и биотехнологий "БелБиоград". Думаю, что он выйдет в ближайшее время", - сказал Владимир Семашко.

Как сообщалось, проект указа предусматривает введение в научно-технологическом парке особого порядка налогового режима, что поспособствует привлечению зарубежных инвесторов. В частности, предлагается снизить налоги на недвижимость, землю, прибыль.

Владимир Семашко отметил, что в стране создана эффективная форма поддержки бизнеса. Действует ряд преференциальных режимов, которые успешно реализуются в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". По его мнению, необходимо продолжить совершенствование инвестиционного законодательства.

Белорусский промышленный форум проходит по 1 июня в минском Футбольном манеже. В программе значатся более 50 мероприятий. Центральное место занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придает экспозиции особое звучание. В деловой программе "ТехИнноПром" 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".-0-