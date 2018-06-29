Принятые документы по развитию предпринимательства положительно сказываются на экономике - банкир

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые документы по развитию предпринимательства положительно сказываются на экономике, заявил начальник управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" Олег Савин во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В прошлом году был подписан пакет документов по либерализации условий ведения бизнеса, в частности, декрет о развитии предпринимательства. Он отменяет ряд процедур и бюрократических барьеров, чем упрощает работу бизнеса. Каждое такое упрощение - маленькая победа для предпринимателя, который теперь может сэкономить немало времени. Соответственно, это сразу дает 2-5% роста деловой активности, что в результате положительно сказывается и на общем состоянии сектора, и на состоянии экономики, и на работе банков", - подчеркнул он.

Олег Савин отметил, что тенденции в развитии экономики Беларуси благоприятные: наблюдается постепенный подъем деловой активности, что подтверждается положительным темпом роста экономики за пять месяцев текущего года.

В Беларуси в 2017 году был принят пакет документов, направленных на либерализацию условий ведения бизнеса, основной из них - декрет №7 "О развитии предпринимательства".-0-

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