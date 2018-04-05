Приоритетом макроэкономической политики ЕАЭС в 2018-2019 годах станет создание базиса для устойчивого экономразвития

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультативный комитет по макроэкономической политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в Москве одобрил проект основных ориентиров макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2018-2019 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ определяет направления решения задач, наиболее остро стоящих перед экономиками государств - членов союза в ближайшей перспективе, - отметили в пресс-службе. - Он будет рассмотрен на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета".

"Приоритетной целью макроэкономической политики на предстоящий период является активизация восстановления экономического роста и создание базиса для устойчивого экономического развития государств - членов ЕАЭС", - сказала на заседании член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

Участники мероприятия отметили значимость разработки комиссией механизма формирования прогнозов взаимной торговли государств - членов ЕАЭС. "Этот инструмент будет использован странами ЕАЭС для определения перспектив развития внутреннего рынка союза, - пояснили в пресс-службе. - Члены консультативного комитета подчеркнули необходимость выработки согласованных подходов к использованию показателя структурного баланса бюджета и совершенствованию бюджетных правил стран союза, важность применения системы оценки инклюзивности экономического роста государств - членов, а также организации сотрудничества между ЕЭК и Евразийским фондом стабилизации и развития".

В мероприятии приняли участие заместители министров экономики, финансов и заместители председателей центральных (национальных) банков государств - членов ЕАЭС. Впервые на заседании присутствовали представители стран СНГ - Азербайджана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.-0-