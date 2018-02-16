Минприроды обеспечило прирост запасов нефти в Беларуси в 2017 году на 6,8% больше плана

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минприроды обеспечило прирост запасов нефти в Беларуси в 2017 году на 6,8% больше запланированного показателя, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время итогового заседания коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечило прирост запасов нефти в Беларуси в 2017 году в объеме 641 тыс. т, что на 6,8% больше запланированного показателя", - сказал Андрей Худык.

Развитие минерально-сырьевой базы страны - одна из важнейших задач министерства. В текущей пятилетке перспективы ее расширения связаны с реализацией подпрограммы "Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы" государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016-2020 годы. "Нужно принять все меры для того, чтобы разведанные месторождения полезных ископаемых передавались в разработку субъектам хозяйствования, в промышленное освоение, концессию, привлекались реальные инвестиции в экономику", - подчеркнул министр.

Минерально-сырьевая база Беларуси включает топливно-энергетические ресурсы (нефть и газовый конденсат, торф, бурые угли, горючие сланцы), химическое и агрохимическое сырье (каменная и калийные соли, фосфориты, доломит, сапропель), индустриальное сырье (железные руды, формовочные пески, бентонитовые глины), индустриально-строительное сырье (мел, мергель, гипс, строительный камень, песчано-гравийные смеси, стекольные и строительные пески, глины и другие), подземные воды (пресные и минеральные).-0-