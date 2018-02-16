16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прирост запасов нефти Беларуси в 2017 году составил 6,8%, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время итогового заседания коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2017 году обеспечен прирост запасов нефти в объеме 641 тыс. т, или 106,8%", - сказал Андрей Худык.
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