Приватизация Банка Москва-Минск может завершиться в 2018 году - ЕБРР

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приватизация Банка Москва-Минск может завершиться в 2018 году, сообщил журналистам глава представительства Европейского банка реконструкции и развития Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банк начал процедуру приватизации, они уже привлекли консультанта по приватизации, который в течение года должен предоставить какой-то результат. Мы надеемся, что приватизация банка произойдет до конца года", - заявил Александр Пивоварский.

Меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития касательно приватизации ОАО "Банк Москва-Минск" был подписан в сентябре 2016 года.

Также глава представительства ЕБРР рассказал, что продолжается работа по покупке Европейским банком реконструкции и развития доли государства в Приорбанке. "Идет консолидация пакета акций. Сейчас решаются технические вопросы. Думаю, на весь процесс уйдет еще какое-то время - квартал-два", - сообщил он и подчеркнул, что покупка доли государства позволит ЕБРР снова вернуться к участию в управлении этим банком.

При этом Александр Пивоварский пояснил, что решение начать переговоры с белорусским правительством по этому вопросу было обоюдным.

Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший институциональный инвестор в экономику Беларуси. Суммарный объем операций за весь период сотрудничества приближается к 2 млрд евро.-0-