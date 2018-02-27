Продажи белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas официально стартовали в России

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Продажи белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas официально стартовали сегодня в России. Этому событию была посвящена состоявшаяся в Москве презентация кроссовера, передает корреспондент БЕЛТА.

"Трудно научиться производить автомобили, но еще труднее научиться их продавать", - сказал журналистам первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский. Тем не менее, сообщил он, уже более 20 российских дилеров подписали соглашения о продажах произведенных в Беларуси на заводе "БЕЛДЖИ" машин.

Первый замминистра напомнил, что мощности предприятия рассчитаны на выпуск 60 тыс. автомобилей в год с перспективой расширения производства до 120 тыс.

В Беларуси проводится большая работа по локализации производства Geely Atlas. В частности, автомобили уже оснащаются белорусскими шинами, решаются вопросы производства в Беларуси силовых установок, радиаторов, мостов и других комплектующих. "Это позволит сделать автомобиль конкурентоспособным на рынке", - убежден первый замминистра промышленности.

Автомобили марки Geely занимают третье место по продажам среди кроссоверов Китая. Поэтому, как отмечалось на презентации, начало продаж Geely Atlas в России - одно из самых ожидаемых событий на российском автомобильном рынке. Во время мероприятия была названа и цена, по которой будут продаваться в России выпущенные в Беларуси машины. Она составит от 1 млн 30 тыс. российских рублей до 1 млн 490 тыс. российских рублей в зависимости от комплектации и модели двигателя.

Белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ", выпускающее автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии была собрана первая машина.-0-