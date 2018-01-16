Продажи новых автомобилей в 2017 году в Беларуси выросли на 29%

16 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА. Количество проданных новых автомобилей в Беларуси в 2017 году выросло на 29%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Белорусской автомобильной ассоциации руководитель ООО "Ремарк" Дмитрий Ярота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общее количество новых машин, проданных в 2017 году членами Белорусской автомобильной ассоциации, составило 34 255, в 2016-м - 26 511, рост составил 29%. Доля коммерческих автомобилей составила 11,1%. До середины года динамика продаж была одинаковой в сравнении с тем же периодом 2016 года. С июня наметился явный прирост продаж", - сказал Дмитрий Ярота.

Больше всего в 2017 году было продано автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, замыкают топ-10 машины марки Ford, Geely - на 12-м месте.

Председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич подчеркнул, что минувший год был успешным для автомобильного бизнеса. "Рост продаж небывалый. Прирост рынка произошел прежде всего за счет сегмента внедорожников. Это общемировой тренд. По прогнозам ведущих аналитиков, в ближайшие три года мировой автопром будет базироваться именно на внедорожниках", - пояснил он.

Среди факторов, повлиявших на продажи новых машин в 2017 году, Сергей Михневич назвал также снижение ставок по кредитованию и лизингу, широкий спектр выгодных условий финансирования. До 70% продаж физлицам осуществляются через кредитование, лизинг, рассрочки. В 2017-м отмечается снижение серого ввоза автомобилей из России более чем в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. Доля серого ввоза составила менее 8% в общем объеме рынка. Повлиял на продажи также отложенный спрос на рынке, сформированный в предыдущие годы, в том числе в сегменте продаж юрлицам.

Белорусская автомобильная ассоциация - некоммерческое объединение юридических лиц, официально уполномоченных автокомпаниями для представления производимых ими марок машин. Направляет свою основную деятельность на содействие созданию в Беларуси цивилизованного и динамично развивающегося автомобильного рынка.-0-