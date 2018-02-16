16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Продукция "Беллегпрома" в 2017 году продавалась более чем в 60 стран. Об этом заявил председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик на итоговом совете концерна, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодняшний день самый маржинальный для предприятий ход - это продажи на внешние рынки. Сегодня у нас более 50% продукции реализуется в 62 страны. Но нужно осваивать новые рынки и развивать те, на которых мы уже присутствуем", - отметил Николай Ефимчик.
При этом он посетовал на нерешительность и инертность отдельных руководителей как в отношении внешних, так и внутреннего рынков. "Что касается внутреннего рынка, то здесь наблюдается прирост товарооборота, в том числе по нашим ассортиментным группам. А вот расширения нашего присутствия мы не наблюдаем. Импортная составляющая прирастает, а наша доля падает по всем позициям. Это крайне нас не устраивает", - подчеркнул председатель "Беллегпрома".
Николай Ефимчик констатировал, что в целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности организаций отрасли в 2017 году инициированы и разработаны 16 нормативных правовых актов, в том числе принято четыре постановления правительства о возмещении части процентов за пользованием кредитами, предоставленными для реализации инвестпроектов на предприятиях "Беллегпрома". В разработке находятся еще 15 НПА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN