16 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Продукция "Беллегпрома" в 2017 году продавалась более чем в 60 стран. Об этом заявил председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик на итоговом совете концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день самый маржинальный для предприятий ход - это продажи на внешние рынки. Сегодня у нас более 50% продукции реализуется в 62 страны. Но нужно осваивать новые рынки и развивать те, на которых мы уже присутствуем", - отметил Николай Ефимчик.

При этом он посетовал на нерешительность и инертность отдельных руководителей как в отношении внешних, так и внутреннего рынков. "Что касается внутреннего рынка, то здесь наблюдается прирост товарооборота, в том числе по нашим ассортиментным группам. А вот расширения нашего присутствия мы не наблюдаем. Импортная составляющая прирастает, а наша доля падает по всем позициям. Это крайне нас не устраивает", - подчеркнул председатель "Беллегпрома".

Николай Ефимчик констатировал, что в целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности организаций отрасли в 2017 году инициированы и разработаны 16 нормативных правовых актов, в том числе принято четыре постановления правительства о возмещении части процентов за пользованием кредитами, предоставленными для реализации инвестпроектов на предприятиях "Беллегпрома". В разработке находятся еще 15 НПА.-0-