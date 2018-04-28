Проект белорусской экспозиции на выставке "Импорт Экспо" в Шанхае обсудят в посольстве Китая в Минске

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект экспозиции белорусских компаний на выставке "Импорт Экспо" в Шанхае обсудят в посольстве Китая в Минске. Такая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства по итогам встречи замминистра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщает БЕЛТА.

Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин отметили важность полноценной подготовки участия Беларуси в первой Китайской международной выставке импорта "Импорт Экспо", которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года. "Белорусский и китайский дипломаты договорились о проведении в посольстве Китая в Минске семинара-презентации по обсуждению проекта белорусской экспозиции с участием белорусских и китайских профессионалов, - отметили в МИД. - Планируемое совместное мероприятие имеет уникальный характер и рассматривается в качестве начального этапа подготовки стратегических маркетинговых исследований для более эффективного продвижения белорусских товаров и услуг на китайский рынок".

Во время встречи собеседники обсудили ход подготовки взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, а также важность и целесообразность дальнейшего углубления взаимодействия и сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Стороны приветствовали стратегический характер, высокую эффективность и нарастающую активность взаимодействия Беларуси и Китая во всех сферах.-0-