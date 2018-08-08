Проект бюджета на 2019 год: стоимость нефти - $60 за баррель, инфляция - 5%

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан, исходя из стоимости нефти $60 за баррель, инфляции - 5%. Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов сегодня на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект бюджета на 2019 год формировался, исходя из базового сценария экономического развития. Основные параметры: инфляция - 5%, ставка рефинансирования - 9,75%. Цена нефти - $60 за баррель. При планировании бюджета учтена реализация налогового маневра в России.
Ожидается, что рост доходов по консолидированному бюджету составит менее 1%, по республиканскому - 98,3% к оценке текущего года.
Приоритетными направлениями финансирования в 2019 году будут расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере и исполнение долговых обязательств. Предполагается, что они будут расти более значительными темпами, чем доходы бюджета.-0-
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