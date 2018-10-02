2 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Проект бюджета на 2019 год внесен на рассмотрение главы государства. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, после рассмотрения Президентом проект бюджета будет представлен парламенту. "Думаю, что в течение октября-ноября все процедурные вопросы будут решены и проект поступит в Палату представителей для рассмотрения", - сказал Максим Ермолович. Ожидается, что соответствующий законопроект, как обычно, будет принят до 1 января.

Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан с учетом среднегодового курса доллара в Br2,2160. Кроме того, прогнозные показатели, заложенные при формировании бюджета на будущий год, предполагают темп роста ВВП 102,1%, среднегодовые параметры инфляции - 105,3%, ставки рефинансирования - 10% годовых, цены на нефть - $60 за баррель.

Проект бюджета сформирован на основе базового сценария экономического развития. При планировании доходов учтены подходы, заложенные в новой редакции Налогового кодекса, а также меры по консолидации доходов бюджета. Налоговая нагрузка в 2019 году не превысит уровня, предусмотренного в программных документах социально-экономического развития на пятилетку.

Доходы консолидированного бюджета на 2019 год прогнозируются в сумме Br36,6 млрд (101,6% к оценке доходов текущего года), республиканского бюджета - Br23,5 млрд (100,1%). В основном это обусловлено более консервативной ценой нефти на будущий год, заложенной в расчет доходов бюджета, а также влиянием реализуемого Россией нефтяного налогового маневра.-0-