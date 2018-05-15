Проект БУТБ по переводу в электронный формат госзакупок из одного источника презентован на "ТИБО"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), презентация которого состоялась на XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", позволит перевести в электронный формат процедуру государственных закупок из одного источника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.
Новый программный модуль разработан биржей в рамках действующей электронной
Благодаря данному модулю закупок из одного источника у государственных организаций появится возможность удаленно в электронном виде купить необходимый товар с соблюдением норм законодательства о госзакупках, предприятия малого и среднего бизнеса получат дополнительный канал сбыта своей продукции, а государство сможет эффективнее управлять сферой закупок на основании достоверной и оперативной статистической информации.
Рассматривается возможность использования
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3846 BYN
|2.38 BYN
|2.384 BYN
|USD
|2.0004 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.232 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN