Проект БУТБ по переводу в электронный формат госзакупок из одного источника презентован на "ТИБО"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), презентация которого состоялась на XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", позволит перевести в электронный формат процедуру государственных закупок из одного источника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Новый программный модуль разработан биржей в рамках действующей электронной торговой площадки . Теперь, чтобы провести процедуру закупки из одного источника, достаточно выбрать нужный товар в электронном каталоге и направить предложение продавцу или же разместить свою заявку на покупку и рассмотреть поступившие предложения. В заявке может содержаться более одного лота, а в каждом лоте - несколько товаров. Договор на поставку можно сформировать в считаные минуты, используя готовые шаблоны. При этом информация о текущей конъюнктуре рынка и результатах закупочной процедуры автоматически сохраняется в личном кабинете.

Благодаря данному модулю закупок из одного источника у государственных организаций появится возможность удаленно в электронном виде купить необходимый товар с соблюдением норм законодательства о госзакупках, предприятия малого и среднего бизнеса получат дополнительный канал сбыта своей продукции, а государство сможет эффективнее управлять сферой закупок на основании достоверной и оперативной статистической информации.